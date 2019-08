Shakhtyor Soligorsk, i convocati per la sfida con il Torino

Sono diciotto i calciatori convocati dal tecnico dello Shakhtyor Soligorsk Sergey Tashuyev per la sfida di domani sera all'Olimpico Grande Torino contro la formazione di Walter Mazzarri. Tante le assenze a centrocampo, tra cui lo squalificato Szoke e Valeriy Gromyko, per cui è ancora in ballo il rinnovo del contratto. Questa sera è in programma una sessione di allenamento nell'impianto del Toro.

PORTIERI

Klimovich, Chesnovsky.

DIFENSORI

Matveychik, Burko, Antich, Sachivko, Rybak, Lambulich, Khadarkevich.

CENTROCAMPISTI

Ebon, Balanovich, Kovalev, Lulaku, Bakay.

ATTACCANTI

Yanush, Khvashchinsky, Bodul, Vishnyakov.