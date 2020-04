Bielorussia, lo Shakhtyor Soligorsk cerca allenatori tramite l'ufficio di collocamento

Curioso quanto accaduto in Bielorussia: lo Shakhtyor Soligorsk, squadra che ha affrontato la scorsa estate il Torino in Europa League, è alla ricerca di tre allenatori. Tutto normale, fin qui, se non fosse che la ricerca è stata fatta tramite l'ufficio di collocamento. Sul sito del servizio statale per l'impiego in Bielorussia, infatti, si legge l'annuncio del club che fa sapere che vi sono tre posti vacanti per la posizione di allenatore. Attualmente la squadra, 13esima in classifica dopo 5 giornate, ha in panchina Yuri Vernidub. Non è noto se il club stia cercando un sostituto dello stesso o sia alla ricerca di tre collaboratori del tecnico.