© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex difensore dell'Inter, Dario Simic, ha parlato così della consacrazione in maglia nerazzurra di Marcelo Brozovic, suo connazionale e capitano della squadra di Conte in assenza di Handanovic: "La fascia è un grande riconoscimento, non è facile essere capitano in un club così grande e importante come l’Inter. Io sono stato più volte capitano dell’Inter, ma nelle quattro stagioni in cui ho giocato lì il leggendario capitano era Javier Zanetti e quindi anche altri avrebbero potuto indossare la fascia quando lui non giocava. Questo è un onore che solo pochi giocatori, in particolare gli stranieri, ricevono. Brozo è cresciuto ed è tra i migliori al mondo in quella posizione, sarà l'erede di Luka Modric nella Croazia". Lo riporta 24sata.hr.