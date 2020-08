Siviglia, paura per Suso: due ladri hanno tentato una rapina in casa durante la finale

Suso ha celebrato la vittoria dell'Europa League con il Siviglia, ma la sua famiglia ha vissuto attimi di paura. Verso le 24.00 - come si legge su Marca - due ladri hanno tentato una rapina in casa del giocatore, ma la presenza della mogie ha allontanato i due malintenzionati. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la compagna di Suso era sola in casa con i due figli: i ladri, dopo aver visto le luci, sono scappati via. Attimi di grande spavento, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.