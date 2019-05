© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Granada "regala" la promozione in Primera Liga all'Osasuna. A tre giornate dalla fine del campionato di Segunda División, la squadra andalusa ha infatti battuto in trasferta col risultato di 1-0 l'Albacete, terzo in classifica. Di conseguenza, con 10 punti di vantaggio, è proprio l'Osasuna la prima squadra a conquistare la promozione in massima serie. Per quanto riguarda il Granada, secondo, si tratta di una vittoria che scava comunque un solco importante verso la promozione.