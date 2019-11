SPAL, il rientro di Di Francesco si avvicina: prossime sedute decisive

Il centrocampista biancazzurro si riavvicina al rientro in campo. Le ultime sulle sue condizioni

Dopo la sconfitta con la Sampdoria, la SPAL si prepara alla trasferta di Udine con diversi cambi a livello di formazione. Numerose infatti saranno le situazioni che dovrà tenere in considerazione Leonardo Semplici tra squalificati, diffidati e infortunati.

SQUALIFICATI – Già in diffida prima di scendere in campo contro i blucerchiati di Claudio Ranieri, Igor non sarà della partita nel prossimo impegno contro l’Udinese. Il difensore centrale brasiliano infatti, vista la quinta ammonizione ricevuta proprio contro la Sampdoria, sarà costretto ad osservare un turno di riposo per squalifica. Il suo rientro in campo sarà previsto per dopo la sosta, quando tra le mura amiche del Paolo Mazza arriverà il Genoa di Thiago Motta.

DIFFIDATI – Si allunga la lista dei diffidati con quarta ammonizione in casa SPAL. Nella trasferta di Udine infatti, dopo le ammonizioni ricevute sia negli scorsi incontri e che contro la Sampdoria, saranno a rischio squalifica i vari Tomovic, Kurtic, Missiroli e Strefezza. Una buona fetta di centrocampo e difesa biancazzurra dovrà dunque prestare attenzione nelle prossime gare.

Per quanto riguarda il capitolo infortuni invece:

DI FRANCESCO – Infortunatosi seriamente nel corso del primo tempo giocato contro il Lecce, l’ex Sassuolo sta recuperando bene dalla lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia destra. Dopo alcune settimane di terapie e riposo, in questi giorni è nuovamente tornato in campo a svolgere un programma di esercizi differenziati dal resto del gruppo. Se tutto andrà bene, nel corso di questa settimana potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni per poi trovare spazio nella lista dei convocati per la trasferta di Udine. Decisive saranno le prossime sedute di lavoro, prima di avere il nulla osta da parte dello staff medico.

FARES – In questi giorni, tra una seduta di terapia e gli esercizi atletici svolti in palestra, l’esterno algerino è tornato a prendere confidenza con il pallone, ma non ancora con il terreno di gioco. Il percorso di recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore sinistro e dalla conseguente operazione chirurgica continua comunque senza gravi complicazioni e il suo rientro in campo è fissato minimo per gennaio. Sei mesi esatti di distanza da quando l’amichevole di Cesena gli ha impedito di aiutare la sua SPAL in questa prima parte di campionato. Nelle prossime settimane si avranno notizie più dettagliate sulle tempistiche di ritorno in campo.

D’ALESSANDRO – Sulla via del recupero anche l’esterno ex Udinese che, settimana dopo settimana, si sta riprendendo dalla lesione del legamento crociato anteriore destro riportata nel match perso per 3 a 0 contro il Sassuolo, a fine settembre. Di strada però ne deve ancora fare, tra fisioterapia e lavoro fisico in palestra. Lo si rivedrà in campo non prima di marzo 2020.