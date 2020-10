Stasera Inter-B. Mönchengladbach, Garlando: "Oggi gara più importante del derby col Milan"

"Dire che, a due mesi esatti dalla finale di Europa League con il Siviglia, l’Inter stasera gioca già un’altra finale pare esagerato. Però, tra tutte le partite disputate finora, questa è la prima in cui il risultato è veramente importante. Sì, molto più del derby". A scriverlo è Luigi Garlando, su La Gazzetta dello Sport di questa mattina. "Perché, anche se la sconfitta con il Milan ha lasciato lividi sull’orgoglio e sul morale, resta una goccia che può essere diluita in un mare di 38 partite. Non vincere questa sera contro il Borussia Mönchengladbach, con la prospettiva di due trasferte consecutive contro le due avversarie più forti (Shakhtar Donetsk e Real Madrid, ndr) vorrebbe dire impennare già la strada per gli ottavi", la sua analisi sulla sfida di Champions in programma alle 21:00 tra Inter e Borussia Mönchengladbach.