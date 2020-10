Stasera Inter-Milan: le iniziative dei tifosi per caricare le due squadre in vista del derby

Il derby si sa non è una partita come le altre. Inter e Milan si sfideranno alle 18 a San Siro in un match che non vedrà la presenza di tifosi a cui eravamo certamente abituati. I cori e il calore delle due curve però non verrà fatto mancare ai 22 in campo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Curva Nord nerazzurra si daranno appuntamento sotto il proprio settore in attesa dell'arrivo del pullman della squadra. I sostenitori rossoneri invece andranno sotto l'albergo dove Ibrahimovic e compagni stanno effettuando il ritiro pre-gara dalle 15.50 da cui partirà un corteo di scooter e moto per scortare il pullman fino al "Meazza".