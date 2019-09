Stendardo avvisa i calciatori: "La carriera finisce, la cultura resta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex difensore Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “L’altro giorno ero al telefono con Giorgio Chiellini, era a cena con la Nazionale a Coverciano. Parliamo del più e del meno e di quanto sia importante l’istruzione nel nostro mondo e lui mi dice: qui solo il 30% dei miei compagni ha il diploma di scuola superiore e io sono l’unico laureato. Con Chiellini ci siamo detti che la situazione è desolante e che c’è ancora molta strada da fare. Non è solo colpa dei giocatori. Si fa troppo poco, alla maggioranza dei club interessa il risultato sportivo e il riflesso economico. Cosa deve scattare? La consapevolezza che quello del calciatore è un mestiere a tempo determinato. Può andarti bene, anche molto bene; ma non basta. La cultura invece ti resta per tutta la vita. Nel momento in cui sei bello, ricco e famoso devi trovare la motivazione - faccio il mio esempio - di studiare per l’esame di Diritto privato, un tomo di mille pagine. Il calcio è importante, ma dopo questi anni ci sarà un traguardo ancora più importante: è quello della vita dopo il calcio”.