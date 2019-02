Stringara sull'Inter: "Luce spenta: grandi ambizioni ma -20 dalla Juve"

L'ex attaccante di Inter e Bologna Paolo Stringara commenta ai microfoni di Radio Sportiva la situazione di casa nerazzurra: "L'Inter è una squadra non solidissima a livello mentale. Non so cosa sia successo ma la luce è spenta. Gli alti e bassi nel calcio non pagano. Le ambizioni sono grandi ma l'Inter è a 20 punti dalla Juve. non cambierei allenatore in corsa per prendere un traghettatore. La società deve dare un senso di serietà e solidità, quindi deve andare avanti con Luciano Spalletti per essendo il responsabile in primis: mettere Andrea Ranocchia centravanti contro il Bologna è una mossa che fai quando va tutto bene. Ma quando sei sull'orlo del precipizio rischi di fare figuracce. Sono cose disperate, da ultima spiaggia".