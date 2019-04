Striscione inneggiante Mussolini, sindaco Sala: "Milano città antifascista"

Sale la tensione a Milano, dove stasera Milan e Lazio scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una rappresentanza degli 'Irriducibili', gruppo ultras biancoceleste, ha infatti esposto uno striscione che inneggia al Duce a due passi da Piazzale Loreto (luogo simbolo in cui il cadavere di Mussolini fu appeso a testa in giù) accompagnandolo con il saluto romano. A commentare l'accaduto ci ha pensato Beppe Sala, sindaco di Milano, attraverso il suo profilo Twitter. "Anche cercando di non drammatizzare, non si può non capire che si stanno superando certi limiti. E che la denuncia di tutto ciò spetta soprattutto alla politica. A tutta la politica però. Milano è e resterà sempre una città profondamente antifascista", le sue parole.



