Valencia rivale dell'Atalanta negli ottavi di Champions League. Un duello sul quale si è espresso anche un grande ex della Dea come Glenn Stromberg. "Un buon sorteggio - spiega a La Gazzetta dello Sport -, ma ricordiamoci che gli spagnoli hanno eliminato l'Ajax. Credo che il Lipsia sarebbe stato un avversario più difficile. Percentuali qualificazione? Vedo equilibrio: 50% a testa. L'importante sarà giocare con i tre giocatori chiave. Zapata segna in qualsiasi modo, Ilicic sta facendo la sua stagione migliore, il Papu da anni è al top".