Tacchinardi sulla Juve: "Per il Sarrismo servono 6/7 acquisti. Finora il tecnico si è arrangiato"

L’opinione è condivisa: Maurizio Sarri ha bisogno di un’altra Juventus perché possa vedersi fino in fondo la sua mano. A sostenerlo - riporta La Gazzetta dello Sport - sono ex juventini che hanno le idee chiare su quella che dovrebbe essere la Signora che verrà. Uno di questi è Alessio Tacchinardi: "Se il club vuole andare avanti con Sarri, deve cambiare almeno 6-7 giocatori e prendere uomini funzionali al gioco dell’allenatore. Questa squadra non ha nel motore e nelle idee quello che serve al tecnico toscano: è anarchica e non corre, mentre Sarri pretende dinamismo e pochi palloni nei piedi. Io se fossi nella Juventus prenderei giovani, preferibilmente italiani, che hanno fame: Tonali, Castrovilli, Zaniolo. O Zapata, per aprire un nuovo ciclo anche a costo di non vincere subito. Se l’obiettivo è dominare, la società deve credere nell’allenatore: senza giocatori adatti a lui sarà difficile vedere la sua mano anche nella prossima stagione. Sarri finora è stato bravo ad arrangiarsi, ma ha fatto fatica: io credo che soffra molto nel non vedere il suo calcio. Non assecondarlo con gli acquisti renderebbe inutile averlo portato a Torino".