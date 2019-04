© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Jr sulle orme del papà, Cristiano Ronaldo. Il primogenito di CR7 si trova a Madeira, isola natale del padre, per prendere parte al torneo 'International Maritimo Centenary Tournament' con la Juventus Under 9. Maglia numero 7 sulle spalle e movenze che non sono passate inosservate, così come gol e numeri: in due partite infatti Cristiano Jr ha messo a segno la bellezza di 12 gol, 7 nella prima gara e 5 nella seconda. E l'esultanza, inutile dirlo, è la precisa copia di quella del padre. In calce il video, proposto da Marca, con le giocate di Cristiano Jr.