© foto di Federico De Luca

Marco Tardelli, campione del mondo nel 1982, ha parlato alla Gazzetta dello Sport rivelando cosa potrebbe prospettargli il prossimo futuro: "Mi candido a presidente dell'AIC, non ho paura. Se non ci provi perdi in partenza. L'Associazione dei Calciatori è in difficoltà, l'atleta deve essere al centro. Ho già parlato con Tommasi e sono motivato nel raccogliere la sua positiva eredità". A proposito delle priorità in caso di elezione, dichiara: "Oltre a unire l'Associazione, favorirei il post-carriera. In tanti faticano dopo aver smesso. Poi tutelerei le categorie inferiori e il calcio femminile, portando le donne nel calcio professionistico".