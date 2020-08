Tardelli: "Juve, uscire sarebbe un dramma. Ma cambiare Sarri sarebbe stupido".

"L'eliminazione agli ottavi sarebbe un dramma per tutti, non solo per Sarri. Ma cambiare allenatore sarebbe sciocco". Parola di Marco Tardelli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista bianconero, oggi candidato alla presidenza AIC in competizione con l'attuale vicepresidente Calcagno, analizza la sfida che questa sera vedrà la Vecchia Signora impegnata in Champions League contro il Lione. "Sarri ha vinto - spiega Tardelli - non alla Sarri, ma ha vinto. Vorrei vederlo con giocatori scelti da lui".

Pirlo come futuro in panchina?

"Era un allenatore in campo, può farlo ad alto livello. Ma senza rischiare, non so se sarebbe il momento giusto per iniziare".

Zaniolo, Tonali, Locatelli, Milik, Zapata. Chi prenderebbe?

"L'istinto dice Zaniolo, un fenomeno in qualsiasi ruolo. Ma pensandoci uno come Tonali sarebbe fondamentale per il centrocampo bianconero".