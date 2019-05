Terim sul Milan: "Gattuso è un grande uomo. Champions possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gattuso prima di tutto è un grande uomo. E ha un carattere formidabile. Come giocatore è stato eccezionale. Ha vinto tutto con la maglia del Milan e con la nazionale italiana". A parlare a La Gazzetta dello Sport è Fatih Terim, attuale tecnico del Galatasaray che però non ha mai smesso di fare il tifo per Fiorentina e Milan, le due squadre italiane che ha guidato.

Per Gattuso stasera c'è l'importante sfida contro la Fiorentina: "Ho visto la classifica di Serie A. I rossoneri sono a tre punti dalla zona Champions. Non è perso niente. Anzi, una grande società come il Milan ha nel suo dna la possibilità di realizzare imprese importanti. Per me la squadra di Gattuso può tranquillamente vincere le prossime tre partite e qualificarsi per la Champions. È tutto nelle sue mani".

La nuova proprietà si è affidata a Leonardo e Maldini: "Sono stati grandi giocatori e bandiere del Milan. Credo che faranno bene anche da dirigenti perché loro sanno cosa è il Milan e quali sono le normali ambizioni del club".

La Fiorentina, invece, sta chiudendo una stagione fallimentare: "Quando punti sui giovani può capitare di sbagliare un campionato. La Fiorentina è la squadra più giovane della Serie A e una delle più giovani d’Europa. Però tra i viola ci sono talenti importanti. Ci sono le basi per costruire una squadra più forte".