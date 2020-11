Tete fa volare lo Shakhtar Donetsk: 1-0 al Dnipro per i rivali di Champions dell'Inter

vedi letture

Successo di misura per lo Shakhtar Donetsk nel match giocato oggi e valido per l’undicesima giornata del massimo campionato ucraino. La squadra allenata da Castro ha piegato per 1-0 il Dnipro in trasferta grazie a un gol realizzato da Tete nei minuti finali del match. Per la squadra inserito nello stesso girone di Champions League dell’Inter il risultato vale il secondo posto in classifica a -3 dalla capolista Dinamo Kiev.