TMW - Allerta meteo, Sampdoria-Udinese si dovrebbe giocare regolarmente

Fonte: Andrea Piras

© foto di Pietro Mazzara

Allerta meteo rossa su Genova per tutta la giornata di domani. Al momento, però, l'allerta rossa dovrebbe chiudersi alle 24 di domani sera, sabato 23 novembre. Per domenica, in vista della sfida di campionato fra la Sampdoria e l'Udinese in programma allo stadio "Ferraris" alle 18.00, la situazione del meteo dovrebbe migliorare. Ad ora si gioca regolarmente in quanto non sono state date disposizioni per la giornata.