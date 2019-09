Fonte: Dall'inviato al Maksimir Stadion

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si trova sul terreno di gioco del Maksimir Stadion di Zagabria per un semplice walk around, per testare il campo della Dinamo, ma soprattutto per smaltire un po' di tensione alla vigilia si una gara importantissima. Gomez e compagni non hanno effettuato l'allenamento ufficiale previsto: i nerazzurri, infatti, si sono allenati questa mattina a Zingonia.

TANTA EMOZIONE - Alle ore 18:00 Gasperini e Gomez si sono presentati in conferenza stampa all'interno dell'impianto di gioco. Tanta emozione per entrambi, che esordiranno nella massima competizione europea. Nel frattempo le condizioni di Muriel verranno monitorate ora dopo ora. Il giocatore colombiano sta bene, ma domani verranno effettuati vari test visto che l'attaccante sente un po' di fastidio al momento del tiro.