Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a TMW per raccontare il suo ex calciatore e prossimo acquisto della Juventus, Matthijs de Ligt, Bryan Roy ha parlato anche del Foggia, squadra in cui ha militato con successo dal 1992 al 1994: "Il mio Foggia e l'idea di calcio di Zeman mi ricordano la freschezza e la temerarietà dell'Ajax che ha fatto innamorare tutto il mondo dello sport nell'ultima stagione. A proposito, ci tengo davvero tanto a mandare un messaggio di sostegno ai tifosi rossoneri in questo momento così difficile per il club. Spero che i Satanelli possano tornare presto in alto, una piazza così meravigliosa non dovrebbe neanche sapere cosa significa la parola fallimento".

