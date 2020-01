© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Dessena ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma non sarà convocabile fino al 21 gennaio. Il centrocampista bresciano, infatti, non può ancora andare a contrasto e per evitare problemi lo staff medico ha deciso di attendere il consulto che il giocatore effettuerà nelle prossime settimane. Fino a quella data il calciatore delle Rondinelle, infortunatosi contro la Fiorentina, non sarà a disposizione di mister Corini.