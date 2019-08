Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Il Genoa si avvicina a casa, ma non è ancora tornato nel proprio centro sportivo: si sta infatti allenando a Masone, paese nell’entroterra genovese, vista l’indisponibilità del "Signorini". Schone e compagni dopo aver girato tanto tra ritiro (in Austria) e amichevoli, sono tornati nel cuore della Liguria ma per calcare i campi del rinnovato centro sportivo rossoblù, dovranno attendere ancora un po'. Non certo un problema per Schone, che su calcio piazzato si dimostra uno specialista di alto livello: