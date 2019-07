Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Non c’è un attimo di sosta nel ritiro del Genoa in Val Stubai. Aurelio Andreazzoli sta torchiando la squadra in vista del prossimo campionato con doppie sedute fra corsa di fondo ed esercizi tattici. Questa mattina, con inizio intorno alle 9.30, la squadra è stata divisa in tre gruppi di lavoro e, sotto lo sguardo attento del preparatore atletico Franesco Chinnici, è stata sottoposta ad una serie di test atletici sul campo secondario del centro sportivo di Neustift.

Oggi amichevole e presentazione - Alle 17 invece ci sarà la prima uscita ufficiale del Genoa che scenderà in campo contro i dilettanti dello Stubai Fc. C’è molta curiosità nel vedere il primo schieramento del tecnico rossoblu. Alle 21 invece al Freizeitzentrum si terrà la tradizionale presentazione ai tifosi della squadra.