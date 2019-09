Fonte: inviato a Torino

© foto di Marco Spadavecchia

Dodici stagioni da giocatore, undici da allenatore. Parole d’amore per la Juve da Corrado Grabbi, dopo l’esordio stagionale sulla panchina degli Under 15 bianconeri. “La Juve è sempre un’emozione perché la Juventus mi appartiene e io appartengo a lei – ammette l’ex attaccante -. Ogni volta che metto questa maglia bianconera addosso, non sono frasi fatte, per me è sempre emozionante. E devo sempre dimostrare di valere la fiducia della società”. Un senso di appartenenza che tornerà molto utile alle giovani leve bianconere, che hanno cominciato il cammino in campionato con una bella vittoria per 4-1 sul Genoa.