TMW - Juventus, visite terminate al JMedical anche per Daniele Rugani

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo De Sciglio e Bernardeschi, visite mediche terminate anche per Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, uscito dal JMedical, si è soffermato con i tifosi presenti per le foto di rito e nel pomeriggio si unirà ai compagni di squadra per il raduno ufficiale. Guarda le immagini di TMW: