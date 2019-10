TMW - Milan, per la gara contro la SPAL previsti 45.000 spettatori

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Non sarà una sfida semplice quella del Milan di domani contro la SPAL, visto che la classifica è quella che è e il ko di Roma ha abbassato ancora di più il morale. Il pubblico rossonero non farà però mancare il proprio apporto a San Siro, visto che sono previsti circa 45.000 spettatori per la gara contro gli estensi che inizierà alle 21.