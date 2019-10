Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assenza dell'ultimo minuto in casa Milan. Il tecnico rossonero Stefano Pioli non avrà a disposizione Giacomo Bonaventura per il match contro il Lecce. Il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e non verrà convocato a scopo precauzionale. La settimana prossima verranno effettuati gli accertamenti clinici del caso con una risonanza.