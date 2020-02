vedi letture

Monza, Matri si allena agli ordini di Brocchi. Ma non sarà tesserato

Nella giornata di oggi a Monzello, il centro sportivo del Monza, si è unito al gruppo agli ordini di Cristian Bucchi anche lo svincolato di lusso Alessandro Matri, nella prima parte di stagione al Brescia. Un modo di tenersi in forma in questo periodo in attesa di una chiamata dalla Serie A. Il centravanti classe '84 infatti non sarà tesserato dal club biancorosso visto che la sua volontà - come ribadito più volte al Pescara - di continuare a giocare ad alti livelli.