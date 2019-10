TMW - Nani: "Pronto a tornare, non escludo piste italiane"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Direttore Sportivo a 360°: Gianluca Nani (ex Brescia) ha girato il mondo, fino ad approdare negli emirati arabi con l' Al-Jazira, passando anche per l'Inghilterra. E' lui il secondo ospite di giornata alla Palermo Football Conference: "Prima volta a Palermo, sono rimasto colpito dalla bellezza di questa città - dice il ds - ricordo il "mio Brescia, era una grande squadra che giocava con grandissimi campioni in campo del calibro di Baggio e Guardiola, ma non soltanto perché c'erano tantissimi altri talenti come ad esempio Pirlo e Hamsik. Ricordo con molto piacere la mia lunga esperienza A Brescia. Poi andai in Inghilterra, fui il primo ds italiano in Premier, anche perché lì è l'allenatore a decidere cosa fare in ottima calciomercato. Ricordo un aneddoto riguardante Tare quando lo portai a Brescia: andai a vederlo in allenamento, era un po' fuori forma ma aveva le caratteristiche che cercavamo. Dissi al presidente che Tare aveva un braccio di legno, rimase di stucco e mi chiuse il telefono in faccia. Mi richiamò dopo poco e mi disse che ci avevano truffato, poi gli confessai che era tutto uno scherzo. L'unico inconveniente è stato che questo scherzo finì nei giornali, il giocatore non la prese benissimo nonostante fosse soltanto uno scherzo. Esperienza positiva negli emirati, lì non c'è il ruolo vero e proprio di direttore sportivo, fortunatamente in Inghilterra ho imparato tantissimo. Potevo arrivare a Palermo, dopo il ds Lupo, ma era un'ipotesi molto, ma molto remota. Palermo è una piazza estremamente affascinante, meritano molto di più i tifosi rosanero. prossima tappa? Mi piacerebbe, ma attualmente sono uscito dai radar, vengo cercato più all'estero che da club italiani".