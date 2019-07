TMW - Napoli, a Dimaro la presentazione della squadra ai tifosi

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Nuovo bagno di folla per il Napoli di Carlo Ancelotti. Nella piazza di Dimaro, davanti a migliaia di tifosi presenti, il club azzurro ha presentato la squadra 2019-2020 ai propri sostenitori. Euforici i calciatori partenopei sul palco, nella serata condotta da Daniele 'Decibel' Bellini. Nessuna dichiarazione dalla bocca dei tesserati, ma grande partecipazione da parte dei supporter che non hanno voluto mancare all'appuntamento. Nel finale il coro "chi non salta è juventino".

In basso le foto e i video raccolti da TMW: