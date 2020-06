tmwradio A.Paganin: "Inter, riprendi Nainggolan. Juve, meglio Jorginho di Tonali"

Antonio Paganin, ex calciatore, ha parlato di mercato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Serie A, spunta l'ipotesi algoritmo per chiudere il campionato. Che ne pensa?

"Ha detto Gravina 'nel caso in cui si debba chiudere il campionato anticipatamente'. Tutti auspichiamo che possa filare tutto liscio. Spero si possa far tornare intanto poter far tornare in parte il pubblico, con un minimo di distanziamento. Si va verso una pseudo-normalità, dobbiamo conviverci con il virus per ora. E quindi si deve rischiare qualcosa per tornare ad una vita normale".

Lei che farebbe con Nainggolan?

"Lo terrei, i giocatori di qualità devi tenerli nelle grandi squadre. Con tutto il rispetto per Barella e Sensi, Nainggolan con un centrocampo con Eriksen e Brozovic sarebbe l'ideale. Arriveresti molto vicino al livello della Juventus. Se hai una rosa strutturata, puoi sopperire a tanti problemi che arrivano durante una stagione. Poi essere sempre al top nei momenti che contano. L'Inter si è trovata contro la Juve sempre nel peggior momento quest'anno, vedi per forma fisica e infortuni. L'hai pagata cara e così potresti risolvere il problema".

Pedro il profilo giusto per Sarri?

"No, perché non ha le caratteristiche. E' già avanti con gli anni, la Juve deve pensare non ai parametri zero ma a qualcuno per guardare al futuro. La Juve ha bisogno di un profilo differente. Se viene preso come alternativa va bene, ma come investimento non vale il gioco. Viene da un periodo al Chelsea troppo a fasi alterne, non è stato quello visto al Barcellona".

Tonali alla Juve: meglio lui o Jorginho?

"Jorginho tutta la vita. La Juve deve vincere tutte le partite, devi avere un livello sempre alto e non puoi chiederlo a Tonali, che viene dal Brescia".