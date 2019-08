TMW RADIO - Amadeus: "Inter, con Conte la stessa energia di Mourinho"

© foto di Federico De Luca

Per parlare di Inter e non solo a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il conduttore tv Amadeus.

Sull'Inter

"Conte? Sono contento del suo arrivo, è uno che ha grinta. Amo anche come festeggia. Siamo tornati all'energia che dava Mourinho. Siamo tornati a vedere i calciatori che hanno grinta e abbracciano il proprio tecnico".

Su Icardi

"Avrei dato Icardi alla Juve solo per una contropartita importante. Lo scambi con Dybala mi piacerebbe, anche se non darei Icardi alla Juve. Se ci fossero però le condizioni per avere un vantaggio...se andasse al Psg sarei più contento. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, è diventata una telenovela e si saprà qualcosa. Preferirei arrivasse Milinkovic rispetto a Dybala".

Sull'inno dell'Inter

"Mi piace molto 'Amala', è una canzone che ha grandi possibilità di entrare a Sanremo (ride, ndr). 'C'è solo l'Inter' anche questa è ottima, è più cantautorale. L'altra è una hit estiva. E' una scelta dura ma a questo punto basta Pazza Inter e meglio tenere solo la seconda, visto il nuovo corso".