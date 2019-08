TMW RADIO - Amoruso: "Juventus, Lukaku sarà utile per CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante Nicola Amoruso a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, ha parlato di Juventus e non solo.

Sull'operazione Lukaku

"Prima di fare un'operazione del genere la Juve ci ha pensato bene. C'è bisogno di un attaccante che crei spazio a Ronaldo, di grande fisicità. Tecnicamente non è come Dybala ma un grandissimo giocatore. Dybala ha fatto bene in campionato ma ha inciso poco in Europa e questo ha inciso sulla valutazione della Juventus".

Su Higuain

"La bocciatura di Allegri ha pesato, è un giocatore che ha grande qualità e che se ben gestito può fare ancora la differenza. Chi meglio di Sarri può esaltarlo? Dipenderà molto da lui. Mandzukic? Se arriva Lukaku potrebbe andare via".

Su Icardi

"Sogna la Juventus, ma ha abbondanza di attaccanti. So che ci sono Roma e Napoli. Gli serve una squadra che giochi bene e lo lasci finalizzare. Non mi piace come è stato gestito il caso all'Inter".