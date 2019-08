© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andersinho Marques, ex arbitro ed esperto di calcio brasiliano, ha parlato a TMW Radio, durante 'Maracanà', della situazione relativa all'ipotesi Neymar-Juventus: "Ad oggi la mia opinione è che ci sia una percentuale vicina allo zero, è solo una giocata per intimorire il Barcellona. La volontà del giocatore è tornare in Spagna, al momento non c'è nulla coi bianconeri. Anche se gli juventini potrebbero farsi idee sbagliate dobbiamo ricordare che Neymar percepisce un ingaggio vicino ai 40 milioni ed è anche extracomunitario. Al momento mi arrivano solo smentite. Dybala non c'entra nulla con l'affare Neymar, è solo una mossa per fare uscire il Barcellona allo scoperto".