TMW RADIO - Bonini: "Juve, la cessione di Dybala è inspiegabile"

Massimo Bonini è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulle situazioni legate al mercato della Juventus: “Dybala per Lukaku? Sono scelte tattiche. Non prendono di certo un giocatore scarso: Dybala è un grande giocatore ma Sarri ha bisogno di altro. In questo momento in attacco c’è l’imbarazzo della scelta, son l’arrivo del belga credo andrà via Higuain. La Juve con Lukaku ha le idee chiare, ma dovranno rientrare anche dei soldi e quindi fare cassa con alcuni attaccanti. Dybala sarebbe potuto essere il Mertens di Sarri, mi sembra strano che possa andare via. Kean? L’anno scorso come toccava il pallone segnava. Lo avrei tenuto in caso di cessione di Dybala”.