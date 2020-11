tmw radio Bucchioni: "Milan, mercato a gennaio se si vuole vincere lo Scudetto"

A commentare Napoli-Milan a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Ibra, gomitata a Koulibaly: che ne pensa?

"In campo internazionale la gomitata di Ibra sarebbe stata un rosso diretto. Ibra si accorge dell'uomo e quindi una sanzione andava data".

Dove può arrivare questo Milan?

"Sono 8 giornate, il campionato è appena cominciato. Il Milan deve fare qualcosa sul mercato per rimanere a certi livelli. Deve prendere un difensore centrale e un centrocampista, perché Tonali va fatto crescere. E poi c'è da chiedersi se Ibra durerà fino alla fine. Ha un'occasione straordinaria, un gruppo coeso, un meccanismo di gioco che funziona, va supportato in pieno".

Delusione Napoli?

"Mi è piaciuto poco Gattuso per come ha preparato la partita. Ti manca Osimhen, quello che fa salire la squadra, ha voluto esagerare giocando con 4 'piccoletti', poco propensi alla fase difensiva. Hai concesso due centrocampisti al Milan, che in mezzo era sempre in superiorità. E' stata lì dove ha perso la partita. Doveva fare un 4-3-3".