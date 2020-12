tmw radio Bucci: "Ibra il più pericoloso per un portiere. Mihajlovic? La malattia lo ha cambiato"

Ospite in trasmissione anche Luca Bucci, padre di Emanuele ed ex portiere di Torino e Parma tra le tante e attuale preparatore dei portieri del Bologna. Di seguito le sue parole:

Qual è il portiere migliore di queste prime 14 giornate?

“Il campionato più bello fino ad adesso, anche per i miglioramenti dimostrati, è di Silvestri”

C’è un portiere di oggi in cui ti rivedi?

“Mi rivedo forse un po’ in Cragno, non sono altissimo e anche lui è 1,85 circa. Forse io ero un po’ più aggressivo. Cragno mi piace molto”.

L’attaccante di oggi più pericoloso per un portiere?

“L’attaccante più pericoloso per un portiere oggi è Ibrahimovic, da quando è arrivato al Milan ha dato qualche cosa in più alla squadra”.

Com’è cambiato Mihajlovic dopo quest’annata?

“Sinisa è diventato più riflessivo, ho visto un carattere molto forte e passionale. Quando attraversi una situazione come la sua è chiaro che nessuno può sapere cosa ci sia dentro. Lui ha superato e affrontato tutto con grande determinazione. La malattia lo ha cambiato”.