© foto di Federico De Luca

Per dire la sua sui temi più attuali del calcio italiano è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Sulla Juventus e la questione tridente

"Hanno sempre detto che un offensivista, invece lui lavora tanto sulla difesa. Quando serve un po' di coraggio, stenta ad averlo. Non devi preoccuparti tu a difenderti, ma devi pensare che gli altri hanno dei problemi. Se stanno bene, devono giocare tutti e tre. Non gli perdono di non aver rischiato nelle ultime tre partite. Quando hai un Dybala così, non puoi lasciarlo fuori".

Sul centrocampo bianconero

"Pjanic intoccabile, Matuidi è un numero uno. E poi mi piace Can, quindi questo sarebbe un centrocampo pesante e di qualità. Non è un problema poi allenare gli attaccanti a fare una certa fare difensiva".

Su Higuain

​​​​​​​"E' l'unico che vede la porta, sempre, soprattutto dai 16 mesi. E' il centravanti più forte che c'è, non lo vedo alla 10. Con Higuain, segnano anche gli altri".