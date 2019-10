TMW RADIO - Carboni: "Atalanta da Scudetto? Perché no?"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Amedeo Carboni, ex giocatore di Sampdoria, Roma e Valencia su tutte, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto'.

Sul campionato italiano:

"La Juventus è già una squadra bella e fatta. L'Inter si sta avvicinando, ma è in costruzione, quindi può avere degli alti e bassi. Dal Napoli ci si aspettava qualcosa in più, come ogni anno. Ma gli manca qualche risultato e domani gioca contro una squadraccia. Per fortuna che il campionato è ancora all'inizio".

Lo Scudetto è realmente utopia per l'Atalanta?

"Perchè non si può fare? I miracoli succedono. Io con il Valencia sono arrivato a due finali di Champions. Se dovessimo trovarci a marzo così, perchè non pensarlo? Giocare contro l'Atalanta è una rogna per tutti, è una squadra che avrà le sue chance".

I tanti infortuni della Roma?

"Credo sia casualità. Da fuori è difficile, ma non penso siano legati a una preparazione sbagliata. Anche se qualche infortunio in più, quando si cambia allenatore e metodologia di lavoro, ci sta sempre al primo anno".

Su Ranieri alla Sampdoria:

"Una sua virtù è che sa ricostruire un gruppo in un ambiente nuovo. Saprà formare una squadra di uomini che darà tanto in campo. Non so se arriverà alla salvezza, non è facile, ma lui il passo in più ce lo ho. Sa come prendere i giocatori, sa quando usare bastone o carota. Mi ricordo quando lo ho avuto al Valencia".

Qual è la squadra favorita per la Champions?

"Ci sono 5-6 squadre che possono vincerla tranquillamente, anche chi adesso non sta andando bene come il Real Madrid. Conta anche l'esperienza di giocare determinate gare. La Juventus è una delle candidate, così come il City. Del Barcellona ti posso dire che è l'obiettivo principale. Neymar sarebbe voltuo tornare, i giocatori hanno forzato ma non è stata possibile l'operazione".