Il procuratore sportivo Davide Lippi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della morte di Diego Armando Maradona.

Dal 2013 al 2016 è stato vicino a Diego per alcuni eventi:

"Ho avuto l'onore e la fortuna di poterlo conoscere. Ci sentimmo 20 giorni fa per il suo compleanno. Appena appreso la notizia ho pianto. E' stato uno choc. Ci ha lasciato troppo presto e ancora non mi rendo conto che non c'è più. Siamo cresciuti in tanti con le sue imprese. Ci ha regalato tanta felicità, a suo modo dentro e fuori dal campo un altro Diego non nascerà".

Bello l'evento in cui ha unito Pelè e Maradona:

"Si fecero complimenti, battute, in Francia fecero una sfida in cui nessuno voleva perdere. Vederli abbracciarsi fu emozionante".

Suo padre Marcello che dice?

"Uno choc anche per lui, 60 anni sono troppo pochi. E' vero che sarà eterno, come tanti altri miti dello sport o della musica".