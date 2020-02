vedi letture

tmwradio D. Lippi: "Ribery? Tornerà in due-tre settimane. Caceres sta bene a Firenze"

Intervistato da TMW Radio nel corso della trasmissione "Stadio Aperto", l'agente e intermediario Davide Lippi ha parlato anche di Franck Ribery e Martin Caceres: "Da sportivo mi è mancato tanto vedere Ribery toccare il pallone in campo. Portarlo a Firenze è stata una grande soddisfazione personale per me, perché poi mi ha fatto godere in campo. L'infortunio non ci voleva, ma penso che in due-tre settimane possa rientrare".

È sorpreso dal rendimento di Caceres?

"Caceres non lo scopro certo io. Ha giocato nella Juve, nel Barcellona e nella Lazio, non mi sorprende affatto oggi. È un difensore importante e un ragazzo fantastico, a Firenze sta bene e mi auguro che possa restare un bel po' di tempo. Con questa nuova proprietà, d'altronde, si sta benissimo: credo che la nuova Fiorentina stia dimostrando a tutti di voler fare qualcosa di importante".