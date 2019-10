TMW RADIO - Daino: "Milan, troppi soldi spesi male sul mercato"

© foto di Federico De Luca

A dire la sua sulle ultime vicende in casa Milan (e non solo) è stato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex difensore Daniele Daino.

Sulle possibili cessioni in casa rossonera

"Big in vendita? Non c'è tanta scelta purtroppo. Ovviamente Donnarumma rientra tra questi, lo dicono i numeri. E' solo lui quello che potrebbe avere più valore. La cosa strana è come mai nessun club europeo che ha bisogno di un portiere non si è buttato a capofitto sul giocatore, visto che il Milan ha bisogno di incassare soldi. Forse perché non lo valutano più di tanto. Ad oggi vale meno di quello a cui vogliono venderlo. A oggi i giocatori del Milan valutano la metà. La svalutazione c'è stata. Molto probabilmente arriveranno offerte a gennaio per prendere per la gola i rossoneri. Ad oggi non c'è nessuno di vendibile. Il grosso problema del Milan poi è quanti soldi ha speso il Milan nelle ultime sessioni di mercato. Quasi 450 milioni spesi male. Ci va gente competente a fare il mercato? Con tutti questi soldi è imbarazzante non arrivare tra le prime tre. Serve qualche esame di coscienza".

Su Dzeko

"Si è allenato con la mascherina, di solito proteggono e non ci dovrebbero essere problemi se prendi una botta nel punto operato. In teoria potrebbe giocare ma dipenderà tanto dal giocatore, se è tranquillo di giocare, pur avendo quel problema".