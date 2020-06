tmwradio Daino: "Tecnico-manager? In Italia solo De Zerbi come Rangnick"

A parlare di Coppa Italia e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex difensore Daniele Daino.

Ti piace la nuova formula a 8 della fase finale di Champions?

"Dipenderà da come ci arriveranno, a prescindere dall'importanza della squadra. Dipenderà dalla condizione fisica. Nonostante la sosta, saranno partite serrate. Gli ultimi venti minuti saranno decisivi. Chi avrà più benzina può uscire fuori. In Napoli-Inter abbiamo visto squadre molto forti, ma l'Inter più pronta fisicamente. Bisognerà capire chi avrà lavorato meglio".

La formula può essere ripetuta anche nel futuro?

"Potrebbe essere un'idea. Durante le emergenze si studiano varie formule. Ma la formula attuale è giusta. Giocarsi partite secche nel finale, considerato lo sforzo del campionato, non è l'ideale".

La Juve favorita stasera?

"A livello tecnico ha qualcosina in più delle altre. Ma quest'anno non ha mai convinto come gioco. Sarri ha dovuto accontentarsi, facendo fare il calcio che sa fare questa squadra. Non ha ancora raggiunto una maturità. Il Napoli è indietro a livello tecnico, ma ha motivazioni forti. Gattuso gli ha insegnato a soffrire e in una partita secca tutto può accadere. Gli episodi potrebbero fare la differenza".

Più Pjanic o Bentancur a centrocampo?

"Sarri ama interni che si inseriscono. Queste caratteristiche il centrocampo della Juve non ce l'ha. Mi aspettavo che al suo arrivo, Sarri potesse mettere bocca in almeno 2-3 acquisti. Mi auguro che al prossimo mercato non siano solo Paratici e Nedved a scegliere i giocatori, ma che Sarri possa dire la sua".

Milan, arriva Rangnick con il doppio ruolo di tecnico e manager. E' giusto? Ci sono altri tecnici italiani pronti per il doppio ruolo?

"Bisogna capire cosa si intende per manager, se deve fare anche mercato o altro. Un bravo manager sa gestire il budget mercato. Non vedo allenatori pronti a farlo in Italia. Ma ne vedo uno che già comincia a farlo, credo sia De Zerbi".