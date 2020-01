TMW RADIO - De Biasi: "Esteghlal? Valuterò. Genoa, fiducia in Nicola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di mercato e non solo a TMW Radio, durante Stadio Aperto, è intervenuto il tecnico Gianni De Biasi.

Sull'interesse dell'Esteghlal

"L'arabo è difficile, non lo conosco (ride, ndr). Per ora non parlo, ma c'è l'interesse. Mi hanno fatto una proposta che valuterò. Ho avuto offerte anche da squadre di Serie B e A, a cui ho preferito dire di no".

Sul campionato

"Finora è più interessante, ci sono più competitor, in particolare l'Inter. C'è da vedere come arriverà alla fine la Lazio, che sta facendo molto bene e ha la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista. Lo ha fatto contro la Juve, vincendo due partite ravvicinate".

Su Ibrahimovic

"Metterlo subito in campo? Prima chiedo informazioni, poi lo vedo in allenamento e scelgo. Ma credo che lui per primo non voglia fare brutte figure e si sia preparato. Non è arrivato solo per prendere un contratto".

Sulle panchine italiane

"Ho paura che andrà sempre peggio. Se anche Ancelotti viene fatto fuori. C'è da preoccuparsi. Per chi comincia oggi ad allenare è una lotteria. C'è poca gente che sa valutare il lavoro di un allenatore, ed è una delle carenze più grosse che c'è nel sistema calcio".

Sulla Juventus

"Non viene ridimensionata dal ko in Supercoppa ma sarà da rivalutare quando affronterà il Lione in Champions. Bisogna capire se riuscirà a portare a casa quel trofeo che manca da troppo tempo".

Su Kulusevski

"Se rimane al Parma è tutto di guadagnato per il ragazzo e per la Juve stessa. La Juve ha di esterni, ha due squadre praticamente".

Su Torino e Brescia

"E' strana questa involuzione, ha qualche problema ma questa estate già c'era stato qualche segnale, con qualche giocatore che voleva andare via. E' al di sotto dei suoi standard. Il Brescia sa qualche ruolo deve recitare, ha voluto fare quel cambio di pnachina sbagliando, perché non c'è pazienza di aspettare. Corini ha fatto vedere buone cose. Se rimane unito l'ambiente, può provare a salvarsi".

Sulla Fiorentina

"Ha contenuti tecnici, ha avuto dei problemi, con qualche giocatore che è mancato. Ma come valore tecnico può arrivare a metà classifica e fare anche meglio".

Sul Genoa

"C'è un problema legato alla società e a certi investimenti che al momento non può fare. Ho fiducia in Nicola, ce l'ho avuto come calciatore, è molto serio e motivato. Si deve mettere il cuore prima di ogni altra cosa".