TMW RADIO - Di Gennaro: "Dybala? Un campione. Atalanta ancora in corsa"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, Antonio Di Gennaro ha commentato le gare di Champions League delle nostre squadre italiane. Queste le sue parole:

Sulla Juventus: "Partita difficile vinta da squadra esperta, che sa che in queste competizioni i 3 punti arrivano anche così. Dybala è un campione, è rimasto trovando motivazioni. L'ingresso di Higuain ha aiutato anche la Joya, facendo girare meglio la squadra. I bianconeri sono un grande club, pieno di giocatori straordinari. Il girone si può vincere, stanno anche rientrando giocatori importanti come Douglas Costa che arricchiscono l'assetto offensivo della squadra.".

Sull'Atalanta: "Avversario di qualità enorme, giocare a viso aperto contro il Manchester City può portare a risultati di questo tipo. Il passivo è stato anche troppo eccessivo. Ci sono però ancora possibilità, quantomeno per il terzo posto nel girone. Facendo 7 punti nelle prossime tre è ancora tutto aperto".

Sull'Inter: "Sta crescendo, con qualche piccolo problema e qualche amnesia di troppo. I nerazzurri devono giocare sempre al massimo, al netto anche degli infortuni nel reparto avanzato. Il Borussia Dortmund è una squadra pericolosa, stasera ci sarà anche Jadon Sancho che è un calciatore formidabile. La gara in Germania sarà ancora più complessa a causa dell'ambiente. Bisogna ripartire dalla gara con il Barcellona".



Sul Napoli: "Sul suo campo il Salisburgo è molto temibile. E' una squadra veloce, servirà grande equilibrio tra i reparti. Il Napoli dovrà puntare sulla difesa. Immagino un 4-4-2 e ancora cambi, gli ennesimi, per Ancelotti. Ibrahimovic? Chiunque lo prenderebbe, sarebbe una grande risorsa, parliamo di un giocatore comunque integro fisicamente. Lo svedese sarebbe in grado di accendere l'entusiasmo di un ambiente che tende ad appassirsi ogni tanto".