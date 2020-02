vedi letture

tmwradio Diaconale: "Juventus? Fa paura il nome, ma la Lazio può batterla e giocarsela"

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ospite di 'Maracanà' su TMW Radio ha parlato anche della sfida a distanza con la Juventus per lo scudetto: "Cosa mi fa paura della Juventus? Non vorrei sembrare sbruffone, in realtà della Juventus fa paura il nome, il prestigio e l'abitudine che ha di vincere. Sul piano tecnico la Lazio, come ha già dimostrato, può batterla e giocarsela. Ma serve tenere i piedi ben saldi per terra, sapendo che nessuno ci regalerà nulla in queste ultime 14 partite. Dobbiamo avere la consapevolezza che la partita più importante è quella che si gioca la domenica, poi si vedrà".

