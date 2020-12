tmw radio G.Ferri: "Derby senza Morata? E' il Torino che deve dare qualcosa in più"

Per parlare di Torino è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri: "Il Torino è messo malissimo come classifica. Con la Samp ho visto qualcosa, ma il problema è che fa 60 minuti e poi da lì prende una sbandata. Lo ha fatto con la Lazio, con l'Inter, ma anche con altre. Con la Samp ha fatto un'ottima prestazione ma il risultato è quello che conta. Per fare i punti devi fare qualcosa in più. Nel derby, anche se non c'è Morata, se non dai quel qualcosa in più i punti non li porti a casa".