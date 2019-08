TMW RADIO - Giannichedda: "Lazio da Champions. Llorente? Magari"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda ha detto la sua sulle vicende in casa Lazio.

Sul caso Milinkovic-Savic

"Bisogna vedere con quali stimoli rimane. Lo scorso anno non è andato via e ha fatto una stagione altalenante. Quest'anno ci aveva fatto la bocca ad una big. E' un professionista, si metterà a disposizione, ma potrebbe comunque avere un rendimento non all'altezza per via del contraccolpo. Giusto che Lotito lo venda al suo prezzo, la Lazio non ha bisogno di vendere".

Sul mercato della Lazio

"Se rimane Milinkovic e gli altri big e con Lazzari dentro, può dare molto fastidio alle prime. Può lottare per il quarto posto. Vedo avanti Juventus, Napoli e Inter superiori. Le altre, a partire da Milan e Roma, non sono più forti dello scorso anno".

Su Llorente, accostato ai biancocelesti

"E' una buona alternativa a Immobile. Sarebbe un'ottima operazione".