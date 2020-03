tmwradio Giordano: "Bello poter concludere il campionato, ma serve prima allenarsi"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, che ha parlato dei temi del momento. Di seguito alcuni estratti:

Gravina ha ribadito la volontà di finire il campionato. Che ne pensi?

"Sarebbe bello poter concludere, ma se vai a fare il campionato a luglio, devi dare la possibilità di allenarsi. Vedere giocatori non al massimo della condizione non sarebbe bello. Mi auguro si riesca a concludere. Altrimenti, dal momento che l'idea dei playoff è stata bocciata, si pensi ad altre ipotesi. Certo è complicato. Rivedere il calcio, vuol dire che si sta tornando alla normalità. Ma non si torni prima del dovuto a giocare".

Bloccare le posizioni del campionato. Ultime due retrocesse, finale tra le prime due e playout tra terzultima e quartultima: come vedi questa ipotesi?

"L'Inter potrebbe dirti che potrebbe ribaltare la situazione in pochi mesi. Così come le altre squadre. I sacrifici dovranno farli tutti. Se si deve giocare anche a luglio e agosto, si deve fare".

